За ложный донос на сотрудника ДПС вологжанин получил 2 года условно

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Ночью 9 октября к участковому в селе Шуйском обратился пьяный житель Междуреченского района с заявлением на старшего инспектора ДПС. 47-летний мужчина обвинял правоохранителя в превышении полномочий и применении насилия 8 октября. В тот день сотрудник привлек автолюбителя к административной ответственности на дороге.

Нетрезвого мстителя предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, однако его это не остановило. В итоге, факт противоправных действий не подтвердился. Междуреченский районный суд Вологодской признал местного жителя виновным по статье "Заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления". Мужчина признал свою вину и рассказал, что пошел на преступление из чувства личной неприязни и мести.

Вологжанину назначили 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор может быть обжалован, об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области.