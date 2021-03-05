Череповчанин избил жену курицей

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В Череповце мировой судья рассмотрел дело о домашнем насилии. В начале января, вечером, в квартире на улице Юбилейной поссорились супруги. В один из моментов конфликта, 35-летний мужчина кинул замороженной курицей в лицо жены. От этого она испытала физические страдания, но от прохождения медицинского осмотра отказалась. Заявление на зятя, побившего ее дочь, написала мать пострадавшей.

Череповчанин признал свою вину на судебном заседании. Он рассказал, что был нетрезв, но теперь они с возлюбленной помирились. Мужчина извинился перед женой и впредь пообещал такого не делать. Потерпевшая попросила прекратить дело, т.к. претензий к супругу, поднявшему на нее курицу, не имеет. Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

Мировой судья прекратил производство в связи с малозначительностью преступления. Череповчанину объявлено устное замечание. Постановление может быть обжаловано. Будем надеяться, что мужчина не вспылит при следующей ссоре вновь. Напомним, недавно прогремело дело об экс-любовнике, который три часа избивал девушку. Соседи в ужасе множество раз звонили правоохранителям, но те не приехали. Когда очевидцы выломили дверь в квартиру, пострадавшая уже скончалась. Полицейские неохотно выезжают на бытовые конфликты, ведь жертвы часто отказываются писать заявления или забирают его.