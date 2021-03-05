В Вологде сбили младшеклассника, вышедшего на дорогу

Место происшествия Фото: Областной УГИБДД

В областной столице в минувший четверг сбили маленького школьника. ДТП произошло в половину второго часа дня у дома №64 по улице Герцена.

42-летний водитель Рено Дастер ехал со стороны улицы Первомайской, когда на запрещающий сигнал светофора на дорогу вышел 9-летний мальчик. Автолюбитель не успел вовремя остановиться - ребенка сбило машиной.

Медики доставили пострадавшего в больницу. Мальчик отправился на амбулаторное лечение. Об этом сообщила ГИБДД города Вологды.