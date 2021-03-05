В Вологде под строительство нового моста изымут 2 частных участка

Проект моста Фото: администрация города Вологды

В Вологде Администрация города собирается изъять четыре земельных участка под строительство Некрасовского моста, который должен стать частью малого транспортного кольца. Два куска земли на улице Бурмагиных оказались в частных руках: площадью 1345 кв.м и 12 кв.м. (от участка площадью 728 кв. м). Участок на набережной VI-й Армии, 53, площадью 214 кв. м, образованный от участка 30 151 кв.м., в федеральной собственности. Еще один в 627 км.м (от участка 8607 кв.м), на улице Некрасова, принадлежит Вологодской области. Постановление опубликовано на официальном сайте Администрации.

Собственникам, землепользователям, Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области направлены уведомления о принятом постановлении. Администрации Вологды предстоит провести оценку стоимости участков для выплаты компенсаций.

Четырехполосный Некрасовский мост собирались построить еще в 2015 году, однако сроки постоянно смещаются. В феврале федеральный бюджет одобрил первый транш в сумме 1 миллиард рублей, средства поступят в регион в 2023 году.