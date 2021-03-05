Губернатор Вологодчины объяснил грабительские счета за отопление

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Жители Вологодчины отметили небывалые счета за отопление этой зимой. Губернатор ответил на возмущение вологжан на прямом эфире в соцсетях. По мнению главы региона, основными причинами повышения затрат на обогрев жилищ стали сильные морозы.

Особенно холодно было последний месяц зимы: в феврале в большинстве котельных в городах и районах повысились затраты ресурсов. Приходилось работать с «перетопом» из-за небывалых морозов. Температуру теплоносителя нужно было держать значительно выше среднегодовых значений, иначе вологжане бы замерзли.

Губернатор пообещал, что скоро платить придется меньше: «Смею вас уверить, что как только морозы закончатся, то сразу же будет снижена температура теплоносителя до оптимального, и плата резко упадёт».

Желающие могут разобраться в коммунальных расчётах через запрос данных с общедомовых приборов в своей УК. Жильцы без такой аппаратуры будут получать квитанции с фиксированной платой. По словам Олега Кувшинникова, о повышении тарифов речи не идет.