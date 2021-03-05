В Вологодской области работает представитель президента Александр Гуцан

В Вологду прибыл полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

Его рабочая поездка начнется с визита в новый перинатальный центр, что создан на базе областного роддома на Пошехонском шоссе. К зданию сделана пристройка, закуплена современная техника. Вскоре центр примет первых пациентов.

"Сегодня, 5 марта, Вологодчину посетил представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. В целях проверки реализации национальных проектов и выполнения поручений Президента он посетит областной перинатальный центр", - сообщает пресс-служба правительства.

В правительстве Вологодской области состоится совещание по вопросам социально-экономического развития региона, также Александр Гуцан проведет встречу с главой региона Олегом Кувшинниковым.

Как сообщала "Комсомолка", перинатальный центр стал одним из крупнейших проектов в сфере здравоохранения Вологодской области. Последний родильный дом в Вологодской области был построен сорок лет назад.

В новом центре современное оборудование позволит спасать жизнь новорожденным с разными патологиями и экстремально низкой массой тела. Специалисты центра смогут принимать до 5 тысяч родов ежегодно. На первом этаже здания разместилось отделение реанимации на двенадцать коек, а также отделение интенсивной терапии новорожденных с отдельным выходом на десять коек. На втором этаже будет отделение патологии новорожденных и недоношенных детей на 25 коек. На третьем - общее послеродовое отделение.