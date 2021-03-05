О пострадавших в аварии не сообщается Фото: пресс-служба областного УМВД.

В Вологодской области перевернулся грузовик с шестью коровами. Авария произошла 4 марта в Междуреченском районе на 24 километре автодороги Илейкино – Шуйское.

Об этом сообщает УМВД по Вологодской области.

В 14:30, 25-летний водитель грузовика ГАЗ с кузовом, оборудованным для перевозки животных, не справился с управлением и допустил опрокидывание машины. В кузове находились шесть коров.

В результате грузовик получил кузовные повреждения. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия. По состояние коров не сообщается, но все они были оперативно вывезены с места ДТП на другой машине.