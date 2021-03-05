В Вологодской области кафе и рестораны могут работать круглосуточно

Кафе и рестораны в Вологодской области вновь могут работать круглосуточно уже с 5 марта. Решение о послаблении режима было принято на заседании коронавирусного оперштаба. Возобновлена работа развлекательных центров. В частности, начнут работать детские игровые комнаты в торговых центрах, правда, загрузка должна быть не более 50%.

До 75 процентов увеличивается разрешенная загрузка залов учреждений культуры, кинозалов, концертных залов, а также спортивных трибун. Напомним, ранее там должны были сидеть "через кресло". Кроме того, разрешена работа детских лагерей с дневным пребыванием.

Послабления связаны с улучшением статистики по заболеваемости коронавирусом. За последние два месяца ежедневные приросты снизились с 320 человек в начале года до 148 человек, почти три недели ежедневное число выздоравливающих превышает число заболевших. С начала года количество лечившихся в моногоспиталях снизилось с 900 человек др 400 .

Однако масочный режим в регионе продолжит действовать. Сохраняется режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, по-прежнему запрещены массовые мероприятия.