Экспертиза показала: бывший замглавы Вологды Алексей Осокин явился в суд пьяным

Алексей Осокин - бывший первый замглавы администрации Вологды. Фото: пресс-служба судов области.

Прерванное заседание в городском суде о хищении 100 миллионов рублей при строительстве лукьяновского виадука возобновилось. Но не надолго.

Бывшего первого заместителя главы города Алексея Осокина, которого увезли из здания суда в клинику, привезли обратно. Как сообщала "Комсомолка", ему стало плохо в зале суда, судебные приставы заподозрили алкогольное опьянение, ему вызвали скорую помощь. Медики и отвезли его на медосвидетельствование. Товарищи Осокина по скамье подсудимых остались ждать в зале суда.

«Состояние опьянения у Осокина подтверждено по результатам медицинского освидетельствования», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд изменил Осокину меру пресечения в виде подписки о невыезде на заключение под стражу. Так что Алексей Осокин арестован прямо в зале суда на 6 месяцев до 3 сентября 2021 года.

Рассмотрение уголовного дела в отношении Алексея Осокина, Антона Мусихина, Александра Присяжного, Анатолия Бутусова и Игоря Ивонина продолжится 5 марта в 10 часлов.

Напомним, Вологодский городской суд 5 ноября 2019 года приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Алексея Осокина, Антона Мусихина, Александра Присяжного, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ, ч. 4 ст.159 УК РФ, а также Анатолия Бутусова и Игоря Ивонина, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ.

Алексей Осокин ныне работает заместителем гендиректора ООО «Стройсила», сообщает Город Во.