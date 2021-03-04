Известного многим в Вологде подсудимого увезли из здания суда в клинику

Фото: Сергей Городишенин, https://vk.com/gorodok

В Вологде внезапно был прерван судебный процесс над бывшим заместителем главы Вологды. На место была вызвана скорая помощь, подсудимого вынесли из зала суда и увезли.

Сегодня в здании горсуда проходит очередное заседание слушания дела по хищению 100 миллионов рублей во время строительства виадука на Белозерском шоссе.

На скамье подсудимых – бывший первый замглавы города Алексей Осокин, бывший первый заместитель мэра Антон Мусихин, бывший генеральный директор Вологдагорводоканала Александр Присяжный, директор организации «СК Север» Анатолия Бутусова и бывший консультант администрации города Игоря Ивонина.

Однако появилась информация, что Алексею Осокину во время суда стало плохо. Судебные приставы заподозрили его в нетрезвом состоянии.

Журналист Сергей Городишенин сообщил на своей странице "ВКонтакте": «Фельдшер в зале суда была опрошен по поводу состояния Осокина. Во время опроса судьёй, фельдшер заявил, что есть признаки опьянения, запах, шаткая походка, давление чуть превышено. Сам Осокин заявил, что выпил только вчера вечером в 20 часов последний раз. Алексея Осокина приставы увезли на медосвидетельствование. Адвокат с ним».

Пресс-служба судов области подтвердила информацию о том, что подсудимый Алексей Осокин явился в Вологодский городской суд с признаками алкогольного опьянения. Это подтвердил врач скорой помощи в судебном заседании. Суд вынес постановление о направлении Осокина на медицинское освидетельствование на состояние опьянения. По результатам медицинского освидетельствования суд будет решать вопрос о продолжении судебного заседания или о его отложении. "Мы будем держать вас в курсе", - заверили представители суда.

Вологжанин Александр Максименко предположил, что это инсульт - признаки схожи с состоянием опьянения. И если, например, на улице увидеть такого человека и вовремя не оказать помощь, могут быть тяжкие последствия - инвалидность или смерть.

"В общем нужно дождаться заключения медиков", - подводит черту вологжанин, предупреждая, что в совокупности с возможными хроническими заболеваниями, стрессом от самого процесса все это может привести к печальным последствиям.