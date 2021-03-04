В Вологде на тушение пожара в цветочном горшке выехали 6 спецмашин

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В областной столице в минувшую среду 3 марта, около 5 часов вечера произошел пожар в многоквартирном доме. В однокомнатной квартире по адресу улица Текстильщиков 21а вспыхнул подоконник и цветочный горшок.

Место возгорания располагалось на 2 этаже пятиэтажного дома, поэтому на место ЧП приехало приличное количество спасателей: всего 6 единиц техники спецслужб и 16 человек личного состава. Предположительной причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем со стороны 52-летнего собственника жилплощади. Площадь возгорания составила всего 0,05 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Вологодской области.