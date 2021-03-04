В Череповце новые светофоры оторвало порывами ветра

Фото Наталья Андрианова Фото: vk.com

В Череповце на перекрестке улиц Олимпийской и Краснодонцев оторвало новый светофор, который установили лишь в декабре прошлого года. У отжившего лишь 3 месяца регулировщика не выдержали крепления от сильных порывов мартовского ветра. Видео и фото начали делиться в соцсетях шокированные автолюбители.

Специалисты объясняют инцидент ветром, но обязательно выяснят, есть ли в произошедшем вина производителя. Сегодня утром пострадали и еще два новых светофора на перекрестке Годовикова-Раахе. "Одна пластина уже висит, вторая скоро отвалится",- объяснила автор фотографии Наталья Андрианова в соцсети. Светофоры обещают починить сегодня.