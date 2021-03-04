Череповецкого подростка-предпринимателя судят за долги в 8,5 миллионов

18-летний подсудимый Фото: http://www.cherinfo.ru

В Череповце судят 18-летнего бизнесмена. Константин Попов обвиняется в 7 эпизодах мошенничества на 8,5 миллионов рублей. Молодой человек заключил договоры на поставку различной техники, но с поставщиками рассчитываться не спешил. Он сбывал товар по заниженной цене, а деньги потратил на новую машину, спортивные ставки и кутеж в ресторанах. На связь с обманутыми поставщиками не выходил, пока его не задержала полиция.

Юноша также предлагал всем знакомым пользоваться такси за его счет: в итоге чек составил около 4 миллионов рублей. Подсудимый признал вину, но сумма за услуги такси ему показалась завышенной.

Юный предприниматель заявил cherinfo: "По своей неопытности я залез в такие долги. Но буду рассчитываться с каждой компанией, всем я написал, принес им сердечные извинения. Планирую в течение двух лет все отдать. С одной компанией примирился, подписали заявление о примирении сторон. Все оборудование было продано. По такси сумма долга завышена. Я не видел детального отчета. Да, ездили на такси, но не на четыре же миллиона! Мое рекламное агентство по-прежнему работает, доход приносит. В штате 10 человек, снят новый офис. У меня есть еще дополнительная работа, открываю новые проекты".

Константин Попов открыл свое рекламное агентство еще в 15 лет.