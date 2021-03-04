Стало известно, приедет ли Навальный в вологодскую колонию

Вологодчина с большой вероятностью не дождется Алексея Навального в своих исправительных колониях. Сейчас Алексей находится во Владимирской области. По словам адвокатов, он переведен из Матросской тишины и помещен на карантин в СИЗО-3 Кольчугино. Там он будет находиться до вступления в силу приговора о клевете на ветерана. А затем будет этапирован в колонию города Покров.

По некоторым отзывам, ее называют одной из самых суровых ИК в России. Сейчас Алексей находится в камере, где находятся еще два человека, и "нет ничего нет, кроме телевизора" - отсутствуют холодильник и чайник, нет возможности заказывать еду через тюремный интернет-магазин, поскольку, по словам сотрудников СИЗО, на его счете нет денег.

Появился пост в Instagram Навального, где он сообщает, что его единственные развлечения это турник в прогулочном дворе и сушка сухарей по рецептам его сокамерников. Это первое сообщение политика после того как он покинул Москву.

Ранее суд заменил Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше» на реальный. Он проведет в колонии около 2,5 лет.

Напомним, в вологодской колонии отбывала срок юная Варвара Караулова. Она находилась в колонии на Советско проспекте в Вологде, была освобождена горсудом по УДО. Как сообщала "Комсомолка", на днях суд рассматривал ее иск.