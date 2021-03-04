Вологодских школьников зовут в Совет директоров

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В Вологде объявили о старте отбора школьников в Совет детских директоров при Центре социального питания. Запрос о таком проекте поступил от молодежи из комиссии Общественного совета города. Об этом сообщил Мэр Вологды на личной страничке в соцсети. "Ребята станут главными экспертами в вопросе составления меню для школьных столовых, смогут дегустировать разные блюда! Начинаем отбор в Совет детских директоров», - написал Сергей Воропанов.

В Совет приглашаются школьники от 8 до 17 лет. Необходимо до 19 марта отправить заявку по адресу gorcom35@mail.ru. Для участия в конкурсном отборе нужно сделать пятиминутное видео «Почему я должен стать представителем Совета детских директоров?», сдать индивидуальное задание и пройти очное собеседование. Лучших конкурсантов выберет комиссия.

Директор Центра социального питания Вологды сообщила, что с третьей четверти в меню по желанию учеников были добавлены 14 новых блюд. "Ближе к четвертой четверти планируем запустить опрос, чтобы узнать мнение родителей и учеников", - пообещала Яна Фадеенко. По поручению президента, с 1 сентября 2020 года всех учащихся начальных классов города обеспечили бесплатным горячим питанием. Мэр сам периодически проверяет питание в школах.