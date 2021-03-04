Вологжанам напомнили время, в которое запрещена парковка

Знаки «Остановка запрещена» и «работает эвакуатор», а также таблички с указанием дней недели установлены на данных улицах Вологды Фото: администрация города Вологды

В Вологде коммунальные службы и Администрация города напоминает адреса, на которых в определенное время нельзя парковаться - там проходит уборка от снега и наледи. На 11 улицах и парковках установлены запрещающие знаки.

Улицы чистятся круглые сутки в усиленном режиме: работает 58 единиц техники ночью и 37 днем. 127 дворников убирают тротуары и остановки. В указанные на знаках часы машин на улице быть не должно!