Названы адреса 11 дворов в Лукьяново, которые будут отремонтированы

Мэр встретился с местными жителями Фото: администрация города Вологды

В этом году ремонт дворов в микрорайоне Лукьяново Вологды будет проходить летом по федеральному проекту «Комфортная городская среда» нацпроекта «Жилье и городская среда». Программа финансируется из бюджетов всех уровней.

В 2021 году намечено благоустройство следующих дворов: ул. Полевая, д. 9, ул. Вологодская, д. 1, 3, ул. Чапаева, д. 31, ул. Михаила Поповича, д. 22, 22а, 22б, 22в, 24, 24а и 41. Планируется обустроить парковки, заасфальтировать проезды и тротуары, ветхие коммунальные сети будут предварительно заменены.

Местные жители с нетерпением ждут ремонта: «Я живу здесь 42 года. И, конечно, хотелось бы видеть наши дворы более комфортными и ухоженными. Здесь делали подсыпку проезда гравием, но этого недостаточно».

На встрече с вологжанами мэр города попросил заново ознакомиться с проектом ремонта и внести правки. Также можно проголосовать за общественные пространства, которые будут развиты в 2022 году. С 26 апреля по 30 мая 2021 года пройдет онлайн-голосование на федеральной платформе. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Вологды.