12-летней вологжанке присудили 100 тысяч компенсации за домогательства

-

В Тотьме суд постановил взыскать с 42-летнего местного жителя 100 тысяч рублей в пользу 12-летней дочери его сожительницы в качестве компенсации морального вреда.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Следствие и суд установили, что сексуальные домогательства к ребенку имели место быть. Мужчину отправили на 6 лет в колонию строгого режима.

Иск о возмещении материального вреда подала прокуратура, а не мать потерпевшей и не органы опеки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Вологодской области.