В Вологде впервые пройдет форум для экскурсоводов

Экскурсия бюро «Вокруг да около». Фото vk.com/vokrug_da_okolo

В областной столице впервые организован городской форум для экскурсоводов «Путь успеха». 5 марта в Юго-Западной башне Вологодского кремля участники смогут обсудить рост внутреннего туриста и самые актуальные вопросы на текущий момент. Как считает организатор – Администрация города Вологды – форум должен стать площадкой для обмена профессиональным опытом для 60 участников.

Мероприятие в том числе проводится и для студентов, обучающихся в сфере туризма. Планируется сделать форум ежегодным. Для участия необходимо обратиться в Департамент экономического развития Вологды по телефону 8 (8172) 72-53-52 или написать на электронный адрес: folk.olga@vologda-city.ru.