В Череповце недавно расселенный дом горел дважды за день

Место ЧП Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В городе металлургов за одни сутки успел дважды гореть аварийный расселенный дом. Двухэтажное деревянное здание на улице Розы Люксембург в первый раз вспыхнуло 2 марта около трех часов дня. Пострадали 150 квадратных метров помещений: уничтожен второй этаж. Во второй раз дом загорелся уже ближе к полуночи. На этот раз пострадали 40 квадратных метров. Как сообщает пресс-служба УМЧС по Вологодской области, причиной первого возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. На счет последнего пожара данные еще устанавливаются.