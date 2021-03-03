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В Череповце недавно расселенный дом горел дважды за день

В пожарах виноваты неустановленные лица
Евдокия САХАРОВА
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Место ЧП

Место ЧП

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В городе металлургов за одни сутки успел дважды гореть аварийный расселенный дом. Двухэтажное деревянное здание на улице Розы Люксембург в первый раз вспыхнуло 2 марта около трех часов дня. Пострадали 150 квадратных метров помещений: уничтожен второй этаж. Во второй раз дом загорелся уже ближе к полуночи. На этот раз пострадали 40 квадратных метров. Как сообщает пресс-служба УМЧС по Вологодской области, причиной первого возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. На счет последнего пожара данные еще устанавливаются.

ЧП