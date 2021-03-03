Страшный ветер повалил деревья в Череповце

Фото: С. Соколов

На Череповец внезапно нашла метель и штормовой ветер. В парке Гоголя в Заречье многие деревья повалило особенно сильными порывами. Череповчанин С.Соколов выложил в группу «ДТП Череповца» фотографии с места ЧП.

Напомним, что даже с застрахованными только по ОСАГО автомашинами, водители могут получить компенсацию. Для этого необходимо вызвать полицию для составления акта осмотра места происшествия. Там нужно указать причину падения дерева и нанесенный ущерб. После этого идти в суд.