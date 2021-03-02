Водителю из Коми стало плохо в Вологодской области прямо на трассе

Фура оказалась в сугробе. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Дальнобойщику из Коми стало плохо на трассе в Вологодской области. ЧП произошло рано утром 1 марта. В 6:42 на 88 километре автодороги Тотьма — Нюксеница — Великий Устюг

46-летний водитель фуры «Вольво» с полуприцепом въехал в сугруб, фура сложилась.

Как оказалось, внезапно он почувствовал себя плохо и он потерял контроль над авто. Грузовик съехал с дороги и застрял в сугробе.

На место прибыла скорая. которая госпитализировала его в ближайшую больницу - мужчина оказался в Нюксенице.

Видимых травм не обнаружено, мужчина проходит обследование, сообщает в пресс-служба ГИБДД по Вологодской области.