В Вологодской области маму с двумя детьми засыпало снегом с крыши поликлиники

Фото: снег упал с дома на улице Урицкого в Кириллове.

В Вологодской области на женщину с двумя детьми упал снег крыши районной поликлиники. ЧП произошло в Кириллове Как сообщат пострадавшая в группе КИРИЛЛОВ | ONLINE сети "ВКонтакте", старший ребенок, семилетняя девочка, сумела отбежать. А она сама шла с коляской, в которой находился годовалый сын, попала под лавину.

Снег рухнул со скатной крыши здания поликлиники

Ребенок в коляске был весь засыпан, все лицо, попало в нос, в рот, он напуган! Отбежать успели недалеко, все произошло неожиданно и быстро" , — пишет Алена. Она позвонила в приемную поликлиники, сообщила о ЧП, но там , перед ней даже не извинились.

mdash; Фото коляски не будет, ибо в первую очередь я взяла ребенка на руки, чтобы не захлебнулся и вытряхнула снег из самой коляски. успокоила ребенка, положив в коляску, сделала фото новых сугробов и чистой (почти) крыши! Проблема у вас сама смотрю разрешилась, естественным путём! - говорит женщина.

В департаменте здравоохранения Вологодской области пообещали, что по факту будет проведено служебное расследование, а в случае необходимости пострадавшим будет оказана медицинская помощь.

В тот же день жертвой снега и льда едва не стала другая жительница Кириллова. Анюта Романова пишет: «У меня сегодня началась новая жизнь,или как говорится,родилась в рубашке, спасибо за новый день рождения нашим коммунальным службам и чиновникам,которые «предотвращают» данные ситуации!!!!!» Инцидент произошёл в Кириллове на ул. Урицкого 16. Анна, выходя из дома, еле успела увернуться от внезапно упавшего снега с ледяными глыбами с крыши трехэтажного здания.