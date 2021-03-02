Виновный в жутком ДТП водитель отправится в колонию-поселение

В лобовой авария погибла семья

26-летний пьяный водитель угробил семью из Архангельской области. Суд вынес ему приговор.

Житель Верховажья отправился в колонию. Верховажский районный суд 2 марта 2021 года вынес приговор 26-летнему водителю Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. а ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

ДТП произошло более года назад: 29 декабря 2019 года на 677 км трассы пьяный юноша на технически исправном FORD FOCUS разогнался, выехал на левую сторону проезжей части, там произошло лобовое столкновение с NISSAN ALMERA CLASSIC.

Водитель автомобиля NISSAN ALMERA CLASSIC 1997 г.р. и трое его пассажиров - мужчина и женщина, 1975 г.р., а также беременная девушка, 1997 г.р., получили травмы различной степени тяжести и скончались на месте происшествия до приезда скорой.

Виновник аварии и его пассажир были госпитализированы. Медицинское освидетельствование подтвердило нетрезвое состояние водителя.

На суде вину в совершенном преступлении подсудимый не признал. Однако суд был иного мнения. Жителю Верховажья назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года.

С осужденного в пользу родственников погибших суд взыскал компенсацию морального вреда в общей сумме 6 000 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Фото: пресс-служба судов Вологодской области ВКонтакте