В Вологодской области Газель врезалась во внедорожник, погибла женщина

Газель почему-то оказалась на встречной полосе Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Сямженском районе на встречку выехала "Газель". Погибла пассажирка, трое человек получили травмы. В Сямженском районе произошла трагедия на дороге. В результате столкновения «Газели» и «Тойоты» погибла женщина. Столкновение произошло 2 марта около 10 часов утра на трассе М-8. Как сообщает пресс-служба Управления МВД области, на 547 километре автодороги Москва — Архангельск "Газель" столкнулась с иномаркой. По предварительным данным, 45-летний водитель «Газели» выехал на полосу встречного движения, где двигалась «Тойота» под управлением мужчины 1969 г. р..

Ехавшие во внедорожнике получили травмы

Водитель отечественного фургона с различными травмами госпитализирован в Вологодскую областную больницу. Его пассажирка скончалась в карете скорой помощи. Водитель внедорожника получил порезы рук, а его пассажирка 1970 года рождения — ушиб ноги.

Сотрудники ГИБДД уточняют обстоятельства трагедии.