Стекла вылетели от хлопка, произошедшего в одной из квартир Вологды

На место выехали спецслужбы Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

2 марта в Вологде произошел хлопок, от которого вылетели стекла в квартире. На место выехали спецслужбы.

Звонок пожарным поступил около полудня: на улице Судоремонтной произошел взрыв. По прибытию сотрудников МЧС России выяснилось, что в одной из квартир на втором этаже девятиэтажного дома раздался хлопок, вылетели стекла, однако возгорания не последовало. Погибших, пострадавших, травмированных и эвакуированных нет. . На место выезжали 7 единиц техники, 19 человек личного состава.

Причины хлопка - взорвалась газово-воздушная смесь или другие взрывчатые вещества или смеси, должны установить специалисты. "Причины происшедшего устанавливаются", - комментирует пресс-служба ведомства.