В Вологде проходит конкурс "Педагог года-2021"

Имя лучшего педагога Вологды будет известно 4 марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Вологде стартовал конкурс - более 100 учителей и воспитателей города борются за звание «Педагог года - 2021» . С 1 по 4 марта 2021 года в Вологде проходит городской конкурс профессионального мастерства «Педагог года - 2021». В нем участвуют 106 представителей сферы образования: 61 - в номинации «Воспитатель», 45 – в номинации «Учитель».

Открытие состоялось в ставшем уже привычном онлайн-формате. Поприветствовал участников и пожелал им удачи Мэр Вологды Сергей Воропанов.

«Все участники конкурса «Педагог года» талантливы, успешны и стремятся к развитию. Проект в полной мере дает возможность продемонстрировать свои наработки, обменяться опытом. И дошкольное, и школьное образование в Вологде очень сильные, нам есть чем гордиться. Школьники успешно выступают на олимпиадах, выпускники поступают в лучшие вузы страны. Благодаря вам, дорогие педагоги, дети вырастают патриотами, искренне любящими свой город. Пусть конкурс профессионального мастерства станет для вас территорией сотрудничества, обсуждения и решения актуальных задач», - поприветствовал участников Мэр Вологды Сергей Воропанов.

В этом году конкурс проводится для педагогов со стажем преподавательской работы более 5 лет в очно-дистанционном формате. Среди конкурсных заданий - творческая самопрезентация и педагогическая концепция, отражающая основные направления деятельности и результаты работы. Также необходимо провести открытый урок в своем учебном заведении в незнакомом классе или группе и сделать его анализ. Всего по итогам двух дней будет отобрано 23 финалиста. Они должны будут провести мастер-классы. Члены жюри дадут каждому участнику задание, выполнение которого они должны записать на видео.

"Итоги будут подведены на церемонии награждения - она пройдет в очном формате 4 марта в школе №30. Новому победителю проекта будет вручен почетный кубок в виде совы", - рассказала начальник Управления образования Вологды Ирина Гуляева.

Напомним, что в 2020 году победу в конкурсе одержала учитель начальных классов школы №30 Алена Никитинская, за победу в конкурсе боролись 93 педагога.

Всего в образовательных учреждениях города работают более 4 тысяч педагогов, в прошлом году пришел в сферу образования 121 молодой специалист.

В городе действует мера поддержки. С 2019 года по инициативе Мэра Вологды Сергея Воропанова компенсируется сумма за найм жилья - до 9 тысяч рублей в месяц. Этой возможностью на данный момент пользуются 47 человек.

Создаются и все условия для развития сферы образования. В этом году построены два детских сада на улицах Возрождения и Граничной, начато строительство еще двух - на Ярославской и Народной. Завершена пристройка к школе № 30 на 300 учеников, дан старт строительству школы на 1000 мест на ул. Возрождения. При поддержке Губернатора Вологодской области проведены капитальные ремонты в 9 школах и детских садах Вологды. В том числе обновлены пищеблоки, чтобы выполнить еще одно поручение главы государства и обеспечить учеников начальной школы бесплатным горячим питанием. Кроме того, по федеральной программе «Цифровая школа» 33 учебных заведения Вологды обеспечены дополнительным оборудованием - ноутбуками и интерактивными досками.