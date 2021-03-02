На Вологодчине планируют продолжить ремонт дороги Сокол–Харовск–Вожега

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В Вологодской области в этом году продолжится ремонт трассы Сокол–Харовск–Вожега. Стартовало обновление еще в 2019 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Дорога соединяет Вологодчину с Архангельской областью, идет через три районных центра. "Поток транспорта по ней достаточно большой", - заметил местный начальник Департамента дорожного хозяйства и транспорта. Вологжане и дальнобойщики ранее очень жаловались на качество покрытия.

За 2019-2020 годы успели справиться с самым плохим участком - в Сокольском районе. В этом году планируется обновить автодорогу в Харовском и Вожегодском районах, а это более 90 км. В рамках проекта также укрепят обочины, установят новые барьерные ограждения, дорожные знаки, нанесут дорожную разметку, поставят 17 новых автобусных остановок. Работы проводятся по новому ГОСТу: он гарантирует использование качественных материалов и улучшенной технологии. Об этом сообщила пресс-служба Правительства области.