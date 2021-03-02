Из Вологды ночью вывезли тонны снега

С начала сезона убрано 193 743 кубометров снега Фото: Евдокия САХАРОВА

В Вологде за минувшие сутки с улиц было убрано 4520 кубометров снега - это около тысячи тонн! На дорогах работали 128 человек и 97 спецмашин. Очищенными оказались улицы Саммера, Фрязиновская, Комсомольская, Чернышевского, Мира, Зосимовская, Батюшкова, Благовещенская, Чехова, Луначарского, Предтеченская, Пушкинская и Советский проспект. Ночью коммунальщики поработали над улицами Заречья и центра города.

Заранее вологжане были предупреждены, что стоянка на обочинах улиц Путейская, Челюскинцев, Кирова, Маяковского, Карла Маркса от Северной до Пугачева, Добролюбова, Комсомольская, Некрасова временно запрещена - там снегоуборочная техника расширяла проезжую часть.

Замдиректора компании подрядчика заявила, что специалисты выявляют самые проблемные места при объезде города. Сообщения им поступают и из Департамента городского хозяйства и ГИБДД. Собираются дообеденные данные, из них формируется план на оставшийся день. Об этом сообщила Вологда.рф.

Компания «Магистраль» отвечает только за содержание дорог, тротуаров и общественных пространств, а придомовые территории обязаны расчищать управляющие компании. Жалобы принимаются в ЕДДС 72-35-53 или в ЦГУ через сервис «Вологда в порядке».