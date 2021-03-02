В Череповце от лампочки в подъезде вспыхнула коляска

От коляски остались лишь ножки да рожки Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Череповце на улице Монтклер в доме №2 в воскресенье вечером произошел пожар в подъезде. На лестничной клетке 9 этажа вспыхнула детская коляска. На место ЧП выехали 2 машины и 7 специалистов, в том числе один доброволец-пожарный.

К счастью, никто не пострадал. Площадь пожара составила 2 квадратных метра, закопчена стена. Полностью сгорела детская коляска, принадлежавшая 33-летней матери. На месте также обнаружен обгоревший плафон.

Виновник пожара Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

По данным пресс-службы МЧС по Вологодской области, причиной инцидента стал аварийный режим работы лампы накаливания.