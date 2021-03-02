В Вологде пройдет IV Международный фестиваль кружева «Vita Lace»

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В областной столице на 15-18 июля намечен IV Международный фестиваль кружева «Vita Lace». Будем надеяться, что эпидемиологическая обстановка позволит провести мероприятия. Фестиваль планируют посвятить вопросам сохранения и развития народных художественных промыслов как части самобытной культуры и наследия нации.

Как стало известно, в программу хотят включить выставку-конкурс «Изменчивое кружево: от истоков к современности», показы коллекций одежды, акцию «Под небом кружевным», театрализованную программу, обсуждения. Художественный отдел Вологодского музея-заповедника запланировал выставку «Кружево большой страны» из собрания Государственного Русского музея и выставку «Кружево Вятской земли» из коллекции Вятского художественного музея им. В.М. и А.М. Васнецовых. Точную программу объявят в марте.