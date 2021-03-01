В Кувшиново подруга убила хозяйку квартиры и прибралась

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Вечером в минувшую субботу 27 февраля в поселке Кувшиново, что находится через мостик от микрорайона Лукьяново Вологды и славится своей психиатрической больницей, произошло страшное убийство.

42-летняя жительница поселка приютила у себя в квартире 58-летнюю подругу. Друзья выпивали, когда между ними вспыхнула ссора. Гостья схватила нож и вонзила его в грудь хозяйки. Пострадавшая скончалась...

Женщина решила скрыть следы преступления: она прибралась, помыла нож и выстирала белье. Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемой под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье убийство. Оказалось, что пенсионерка была не раз судима за корыстно-насильственные преступления.

Ведется расследование, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.