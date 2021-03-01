На мать с детьми рухнул снег и лед с крыши поликлиники в Кириллове

Место происшествия. Фото из кирилловского паблика Фото: vk.com

В одном из пабликов Кириллова местная жительница рассказала о жутком инциденте, произошедшем с ней у входа в детскую поликлинику. Когда мать с детьми выходила из учреждения, на нее и детей рухнул снег и лед с крыши. Да так, что семейство полностью засыпало, включая малыша в коляске. Старшая девочка успела отбежать.

Кирилловчанка сообщила, что никто им не помог - выбираться из прилетевшего "сугроба" пришлось самостоятельно. В приемной медучреждения извинений за ЧП она не услышала. Женщина написала жалобу в компетентные органы.

Похожий инцидент произошёл в Соколе в конце января. Там на сокольчанку упал пласт снега на выходе из магазина, расположенного на улице Орешкова. Владелец торговой точки оказал пострадавшей первую помощь.