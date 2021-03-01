Вологодский лыжник Денис Спицов получил травму на Чемпионате мира в Германии

Из-за травмы спортсмен вернется в Россию. Фото: www.flgr.ru

Фото из альбома "Мой чемпион" мамы Дениса ВКонтакте

Денис Спицов сломал руку на тренировке в Германии, где проходит Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2021 года. Сообщение о травме появилось на сайте Федерации лыжных гонок России 1 марта.

В нем, в частности говорится: "Сегодня на тренировке при спуске по трассе на которой проходит чемпионат мира по лыжным гонкам упал Денис Спицов. Спицов был доставлен в клинику доктора Doktor Johannes Huber from Kempten. По итогу осмотра и выполнения рентгенографии диагностирован перелом 5 пястной кости левой руки. Так же в онлайн режиме проведен медицинский консилиум между медицинским штабом спортивной сборной команды Российской Федерации по лыжным гонкам и Калантырской Валентиной Анатольевной руководителем центра микрохирургии кисти, реконструктивной и пластической хирургии, к.м.н., доцентом кафедры травматологии и ортопедии РНИМУ им. Пирогова в АНО ЦКБ Святителя Алексия Митрополита Московского.В ближайшее время Денис Спицов вернется в Россию для прохождения лечения..."

"Спортэкспресс" связался с мануальным терапевтом сборной России Сергеем Чечилем. Он подтвердил, что травма получена во время тренировки, во время падения.

"Палка была в руках, в месте, где Денис держал ее произошло сдавливание кости. В месте фиксации кости произошел продольный, частично винтообразный перелом пятой пястной кости. Смещение блоков небольшое. Возможно консервативное заживление. Скорее всего, придется принимать решение об операции, так как Денис планирует продолжать карьеру, а для спорта важно, чтобы целостность кости была максимальной».

Сергей Чечиль рассказал о путях лечения и главное, сроках восстановления спортсмена.

Он напомнил, что сращение классического перелома проходит в течение трех недель. На разработку - примерно столько же. Он привел пример Натальи Непряевой - где травма была намного сложнее, но "мы ее поставили в строй за три недели, благодаря операции".

"Если сделать операцию Спицову, то заживление пройдет гораздо быстрее», — добавил Чечиль.

Денис с мамой и сестрой. Фото: ВКонтакте

Российский лыжник Денис Спицов является открытием Олимпийских Игр 2018 года в Пхенчхане. Денис - вологжанин. Он родился 16 августа 1996 года в поселке Вожега, на севере Вологодской области.

Редакция "Комсомолки" желает Денису не терять духа, быстро восстановиться и - новых стартов.

Использованы фотографии из семейного архива, сети ВКонтакте.