В Вологде продают забесплатно памятник архитектуры в центре города

Фото из группы "Сохраняя будущее: деревянная Вологда"

В областной столице за бесценок продается памятник архитектуры регионального значения «Дом работников «Севтранслес». Двухэтажное здание выполнено в духе конструктивизма с элементами модерна, фасады обшиты вагонкой с узорами. Дом № 54 по улице Зосимовской 1935 года постройки общей площадью 574,5 кв.м отдается за 1 рубль при условии реставрации. А вот за участок в 1 337 кв. м., на котором находится здание, придется выложить 1 924 000 рублей.

Покупателю нужно будет в этом году провести противоаварийные работы, разработать проект реставрации, а до конца 2024 года — его реализовать. Заявки на аукцион принимают до 24 марта.