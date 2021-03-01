В вологодском супермаркете кассир получил в лицо баллончиком

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В областной столице 28 февраля около половины пятого вечера в одном из магазином на проспекте Победы покупатель напал на женщину-кассира. Вологжанин набрал покупок, но при оплате повздорил с продавщицей. Мужчина решил необычно аргументировать свою позицию: он распылил перцовый баллончик сотруднице в лицо. Товар он оставил на кассе.

На место ЧП выехал наряд Росгвардии. По ориентировке удалось найти хулигана в том же микрорайоне, у 28-летнего мужчины был обнаружен баллончик с перцовым газом. Причину агрессивного поведения нападавший не объяснил. Его сопроводили в отдел полиции, составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство».