Страничкой Департамента здравоохранения Вологодчины завладели неизвестные

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Пресс-служба правительства Вологодской области сообщила 28 февраля, что страницу Департамента здравоохранения в популярной соцсети ВКонтакте взломали. "Будьте внимательны и не отвечайте на сообщения", - предупредили власти.

После набега мошенников страничка оказалась переименована в "Дмитрий Евдокимов". Там опубликовали пост со следующей информацией: "К сожалению, для восстановления работы потребовалось больше времени, чем планировалось. Запрос на смену имени направили в поддержку «ВК». Мы ответим на все Ваши вопросы, поступающие личными сообщениями. Приносим извинения за временные неудобства".