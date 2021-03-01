Стали известны подробности задержания подозреваемого в убийстве, жившего полгода в лесу

Землянка была искусно замаскирована в лесу Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Как сообщала "Комсомолка", в Вологодской области задержали мужчину, подозреваемого в том, что он задушил женщину. Он полгода скрывался в лесу. Стали подробности его задержания. Как сообщает пресс-служба УМВД, в июле прошлого на сеновале одного из домов в деревне Крапивино Междуреченского района был обнаружен труп женщины 1966 года рождения. Хозяин дома, также 1966 года рождения, пропал, между тем именно он попал в число подозреваемых. Была информация, что он может скрываться в лесах. Поиски не дали результатов. В сентябре он был объявлен в розыск. Его обнаружили охотники - утром 23 февраля 2021 года от них поступила информация о том, что неподалеку от села Ихалица в охотничьей сторожке кто-то топил печь.

На место на снегоходах выехали начальник отдела уголовного розыска МО МВД России «Грязовецкий» Игорь Тулов, участковый уполномоченный полиции отделения полиции по Междуреченскому району Александр Сейидов и представитель ДНД Междуреченского района Пархат Сейидов.

От охотничьего домика шли следы от лыж. Следы петляли, меняя направление движения. Полицейские решили выяснить - кто это мог быть.

Преследование продолжалось до глубокой ночи. было совсем поздно, когда полицейские сделали привал, отдохнули и перекусили. Примерно часа через два полицейские и доброволец продолжили путь на снегоходах. И лишь на следующий день около 14:00 они наткнулись на землянку. Они остановились, чтобы осмотреться, и почувствовали запах дыма. Присмотревшись, они увидели хорошо замаскированную печную трубу. Был обнаружен замаскированный вход в землянку.

В жилище вел узкий лаз Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В такой избушке он пережил суровые морозы Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Подполковник полиции Игорь Тулов принял решение о задержании тех, кто там находится. Находящиеся в землянке были предупреждены, что это полиция, дал время выйти наружу. При этом сказал, что в случае необходимости и в складывающейся обстановке может быть применено огнестрельное оружие.

Дверь землянки открылась и оттуда вышел мужчина. Как сообщает пресс-служба УМВД, выяснилось, что это мужчина, разыскиваемый за тяжкое преступление.

В строении, которое житель деревни Крапивино построил своими руками за несколько дней, никого не было.

Мужчина обосновался в лесу, надеясь скрыться от правосудия Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Мужчина был доставлен в МО МВД России «Грязовецкий». Суд, несмотря на просьбы подозреваемого оставить его под домашним арестом - у мужчины четверо детей, арестовал его и поместил в следственный изолятор временного содержания.