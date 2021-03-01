Новый дорожный знак появится на российских дорогах с 1 марта

Новшество узаконено с 1 марта 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

На российских дорогах с 1 марта 2021 года появился новый дорожный знак - "Фотовидеофиксация".

Он будет заменять ныне существующий знак. Отличие - он может применяться самостоятельно, в то время как прежняя версия устанавливалась вместе с другими знаками или со светофорами. Знак "Фотовидеофиксация" обозначает для водителей места, где может быть использовано применение средств фото- и видеосъемки для фиксации нарушений Правил дорожного движения в населенных пунктах должен быть установлен вместе со знаками "Начало населенного пункта". Вне населенных пунктов он должен располагаться в 150-300 метрах от зоны контроля видеокамер.