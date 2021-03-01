В Вологодской области сгорел мазут на асфальтовом заводе

Поздно вечером в Устюженском районе произошел пожар. Горел мазут. ЧП произошло на бывшем асфальтовом заводе.

Как сообщает пресс-служба МЧС, 28 февраля в 22 часа 27 минут поступило сообщение о возгорании.

Мазут хранился в металлических емкостях на территории бывшего асфальтобетонного завода в Никифоровском муниципальном образовании - в трех 3 километрах от деревни Волосово. Весь мазут сгорел, Площадь пожара составила 36 квадратных метров. Возможно, емкости пытались разрезать, чтобы сдать в металлолом. Но из-за нарушения правил пожарной безопасности при резке мазут загорелся. Кроме того, не исключается неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. На место выезжали 2 единицы техники, 5 человек личного состава.