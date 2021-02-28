Многодетный отец, задушивший женщину, полгода скрывался в вологодских лесах

- Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина задушил женщину в конце июля 2020 года. ЧП случилось в деревне Крапивино Междуреченского района. Между 41-летним мужчиной и женщиной произошла ссора. Мужчина в ярости схватил женщину за горло и душил, пока та не перестала подавать признаки жизни. Сам он с места происшествия скрылся. В сентябре 2020 его объявили в розыск.

Как сообщает СУ СК, в ночь с 25 на 26 февраля его сумели задержать. Все это время он скрывался в лесу.

Подозреваемый попросил, чтобы его поместили под домашний арест - у него четверо детей, на троих он обязан платить алименты. Но как выяснилось, с июля 2020 года он матпомощь им не оказывал.

Поэтому суд по ходатайству следователей арестовал его на 2 месяца, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.