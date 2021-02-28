Мэр Череповца о плате за детсады: "Дорогая, это не то, что ты подумала!"

Установлены размеры предельно высокой родительской платы за детский сад. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Вологодской области установили максимальный размер родительской платы за детский сад. В постановлении правительства Вологодской области установлена максимальная сумма - больше с родителей государственные и муниципальные детские сады требовать не могут. Самый высокий уровень установлен для Череповца — 4 606 рублей в месяц. В Кичменгско-Городецкого районе эта планка почти в два раза ниже — 2017 рублей. В Вологде эта сумма составила менее трех тысяч рублей — 2918.

Вадим Германов уже прокомментировал самую высокую цифру в регионе: «Постановление правительства области устанавливает максимально возможную стоимость, выше которой муниципалитет не имеет права устанавливать цену посещение садика. Но кто сказал, что цена должна быть максимальной?» Он заверил, что ни сейчас, ни через месяц плата за детсад меняться не будет.

"В Череповце повышения платы за детский сад не будет. Весь день читаем ваши комментарии к новости об установлении максимального размера платы за посещение детского сада. Прокомментировать это можно только классической фразой: «Дорогая, это не то, что ты подумала»", - написал мэр в неожиданной манере на своей страничке ВКонтакте.

Он признал, что в Череповце есть детский сад, где родители действительно платят за посещение 4600 руб. Он предназначен для детей с целиакией, которым нужно особое питание,

По данным правительства области, для других районов введены следующие показатели:

Бабаевский район – 2941 рубль.

Бабушкинский район – 2227 рублей.

Белозерский район – 2554 рубля.

Вашкинский – 2237 рублей.

Великоустюгский – 2918 рублей.

Верховажский – 2662 рубля.

Вожегодский – 2882 рубля.

Вологодский – 3106 рублей.

Вытегорский – 2778 рублей.

Грязовецкий – 2882 рубля.

Кадуйский – 2554 рублей.

Кирилловский – 2882 рубля.

Междуреченский – 2554 рубля.

Никольский – 2297 рублей.

Нюксенский – 2882 рубля.

Сокольский – 2509 рублей.

Сямженский – 2554 рубля.

Тарногский – 2882 рубля.

Тотемский – 2216 рублей.

Усть-Кубинский – 2989 рублей.

Устюженский – 2882 рубля.

Харовский - 2614 рублей.

Чагодощенский – 2812 рублей.

Череповецкий район – 2882 рубля.

Шекснинский район – 2461 рубль.