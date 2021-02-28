В Вологодской области за сутки от коронавируса умерло 5 человек

По данным статистики на 28 февраля в регионе зафиксирован 161 человек, заболевший COVIDом, выздоровело 262 вологжанина. Всего с начала пандемии заразились 39 258 вологжан. За сутки от инфекции скончалось 5 человек. Общее количество погибших - 804 человека.

Вологодская область занимает 15 место по стране по суточному приросту заболевших. Напомним. по количеству населения регион находится в пятом десятке.

Всего болезнь победили 35 915 человек.

Что касается загруженности моногоспиталей региона, то она составляет 63 процента. В Великом Устюге заполняемость отделения составляет 100 процентов.