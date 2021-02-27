Под Харовском произошла автоавария с двумя пострадавшими

Обе машины получили кузовные повреждения. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

26 февраля в Харовском районе произошло ДТП. На 65 километре автодороги Сокол-Харовск-Вожега произошла авария. По предварительным данным, 43-летний житель Вологды управлял "Ладой Ларгус". Двигаясь в зоне действия знака "Обгон запрещен", он выехал на полосу встречного движения. Там двигался "Хенде", которым управлял житель Харовска.

В результате ДТП пострадали водитель Лады и пассажир "Хенде Крета" – жительница Харовска 1964 года рождения.

С травмами они были доставлены в районную больницу, сообщает пресс-служба областного УМВД.