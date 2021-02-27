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Два человека сгорели в деревянном доме на станции Семигородняя

ЧП произошло в ночь на 27 февраля
Иван Чухнин
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Дом полностью сгорел.

Дом полностью сгорел.

В Вологодской области сгорел частный дом. ЧП случилось в поселке Семигородняя. Как сообщили в областном управлении МЧС, сообщение о возгорании пожарные получили в полночь с 26 на 27 февраля. Горел одноэтажный деревянный дом площадью 120 квадратных метров.

Пожарные добрались до места в считанные минуты, но отстоять здание не удалось. Оно сгорело дотла. Огонь бушевал около трех часов, еще два часа потребовалось на проливку. От дома остались лишь фундамент и печь. На пепелище были найдены два трупа. Личности погибших и обстоятельства гибели устанавливаются.

ЧП