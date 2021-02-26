Под Кирилловом Матиз врезался в грузовик

Машины разлетелись далеко друг от друга Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В районе Кириллова сегодня днем на 92 км трассы Вологда - Медвежьегорск столкнулись Матиз и грузовик. По данным УМВД по Вологодской области, около 13:45 70-летний мужчина за рулем «Дэу Матиз» направлялся в сторону Вологды. При обгоне он вылетел на встречную полосу, где врезался в среднетоннажный грузовик «Хендай». Им управлял 44-летний мужчина.

В ДТП пострадал водитель легковушки и его 48-летняя пассажирка. Они госпитализированы медиками с различными травмами.