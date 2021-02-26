Сокольская первоклашка ушла из дома с котенком из-за пьяной компании матери

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В Соколе 7-летняя девочка отправилась пешком за 60 км к бабушке из-за того, что дома собирались пьяные компании. Маленькая сокольчанка прихватила с собой котенка: видимо решила, что животному там тоже лучше не оставаться.

Одинокого ребенка заметил случайный автомобилист в 2 км от города. Тем временем, на улице температура держалась около -20°C. Очевидец доставил девочку в отделение полиции, где малышка рассказала органам профилактики, что дома ей плохо и страшно из-за друзей матери. Об этом сообщила газета «Северная новь».

Ситуацией заинтересовалась комиссия по делам несовершеннолетних. Мать действительно часто была в нетрезвом состоянии. После инцидента семью поставили на профилактический контроль, а мамашу привлекли к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Женщина заявила, что собирается исправиться.

История могла закончиться плачевно: девочка бы скорее всего замерзла или заблудилась, ее могла сбить на дороге машина или унести волки.