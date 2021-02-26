Гастролирующие аферисты прикинулись медиками и обобрали пожилых череповчанок

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В Череповце две пожилые женщины обратились в полицию. У них исчезли крупные суммы после того, как их посетили "медики". 90-летняя череповчанка рассказала, что к ней в квартиру позвонили две незнакомки, которые представились медработниками. Дамы убедили старушку, что ей нужен медосмотр. Пенсионерка согласилась, но после ухода гостей исчезли 76 тысяч рублей. Похожую историю рассказала другая 84-летняя жительница города металлургов. У нее унесли 20 тысяч рублей.

Полицейским удалось установить подозреваемых. Ими оказались две жительницы Ярославской области. Женщины 50 и 32 лет уже находились на тот момент на зоне за аналогичные преступления. Вологодские полицейские отправились в командировку и устроили аферисткам допрос.

Мошенницы в преступлениях признались: они специально приехали в Череповец на арендованной машине, там ходили по магазинам и выискивали пожилых жертв, расплачивающихся крупными купюрами. Далее они выслеживали "добычу" до квартиры и напрашивались в гости, выдавая себя за врачей.

Им грозит еще 5 лет лишения свободы по статье "Кража", сообщает прес-служба УМВД по Вологодской области.