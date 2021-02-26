Опустевшие вологодские деревни можно увидеть на фотовыставке

Фото Николая Карачева

В эту пятницу 26 февраля в 16:00 в музее-квартире В. И. Белова в Вологде состоится открытие выставки фотографий «Русь уходящая…». Фотохудожник Николай Карачев, сейчас живущий в Москве, сделал 30 работ, посвященных опустевшим вологодским деревням. Сам фотограф родом из поселка Лаптюг Кичм-Городецкого района. Он в течение нескольких лет снимал гибнущую старинную архитектуру Русского Севера.

Выставка является попыткой осмысления слов Василия Белова: «Но никогда не выветрится из души ощущение бездонности, чувство начисто обворованного человека, которое пришло сразу же, когда я узнал, что в деревне никого больше нет, что дом заколочен, а печь, которая не остывала много десятилетий, остыла, и часы-ходики остановились».

Фотоработы можно увидеть до 18 мая с 10:00 до 18:00. Телефоны для справок: 8 (921) 126-14-23, 8 (921) 142-08-56.