В Вологде в субботу соберут на переработку пластик, бумагу, металл

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В областной столице общество защиты животных «Велес» организует день приема вторсырья. Вырученные средства пойдут на лечение и стерилизацию бездомных животных.

27 февраля в субботу в Вологде будут доступны 4 точки приема пластика, макулатуры, алюминия, жести и бытовой техники. Пункт на Ленинградской, 136 открыт с 11:00 до 12:00; на улице Новгородской, 23 с 12:00 до 13:00; на улице Текстильщиков, 14 с 13:00 до 14:00; на Карла Маркса, 105 с 14:00 до 15:00.

Волонтеры охотно примут помимо вторсырья гуманитарную и финансовую помощь на содержание животных. Можно пожертвовать бытовую технику в любом состоянии, даже просто детали. На переработку годятся стиральные машины, холодильники, старые телевизоры, пылесосы, плиты, тостеры, магнитофоны, мультиварки, телефоны...